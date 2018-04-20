غارات عراقية على «داعش» في سوريا

نفّذت القوة الجوية العراقية، أمس، غارات ضد مواقع تنظيم داعش داخل الأراضي السورية. وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي: بناءً على أوامر القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي فقد نفّذت قواتنا الجوية ضربات جوية مميتة ضد مواقع «داعش» في سوريا من جهة حدود العراق. وشدد البيان على أنّ القوات العراقية ومن خلال ملاحقتها للعصابات الإرهابية، أنقذت الكثير من الأرواح وأحبطت خطط "داعش" بتفكيك آلة الموت الإرهابية. وأكّد ناطق باسم الجيش العراقي، أنّ الضربات نفذت بالتنسيق مع النظام السوري.

وفيما غادر كل مسلحي جيش الإسلام وعائلاتهم، أمس، الضمير شمال شرقي دمشق إلى شمال سوريا، ودخلت قوات النظام المدينة بموجب اتفاق، قتل 25 عنصراً على الأقل من قوات النظام والمسلحين الموالين لها في هجوم مفاجئ شنه "داعش" على أطراف الميادين شرق سوريا. واتهمت روسيا، مقاتلي المعارضة، بمنع مفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية من الوصول إلى دوما، وأنّهم لا يريدون أن يكون هناك تحقيق موضوعي ومهني.

وبينما كشفت وزارة الدفاع الأميركية، عن أنّ هناك إمكانية لوجود الكلور والسارين في المواقع الثلاثة التي قصفتها أميركا وبريطانيا وفرنسا، أكدت روسيا العثور على أسطوانات مصدرها ألمانيا تحتوي على مادة الكلور وقنابل دخانية بريطانية في الغوطة الشرقية.

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