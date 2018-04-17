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فرنسا: الأدلة اختفت على الأرجح من موقع هجوم دوما

المصدر:
  • رويترز
التاريخ:
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قالت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم الثلاثاء إنه من المرجح بشدة أن تكون أدلة اختفت من موقع هجوم يعتقد أنه كيماوي في دوما السورية مضيفة أنه يجب السماح لمفتشي الأسلحة الدوليين بدخول الموقع بشكل كامل وفوري.

وكان مفتشون من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية سافروا إلى سوريا الأسبوع الماضي لتفتيش الموقع ولكن لم يسمح لهم بعد بدخول دوما الواقعة الآن تحت سيطرة الحكومة السورية بعد انسحاب مقاتلي المعارضة منها.

وقالت وزارة الخارجية في بيان "حتى اليوم ترفض روسيا وسوريا السماح للمفتشين بدخول موقع الهجوم".

وتابعت "من المرجح بشدة أن تكون أدلة وعناصر ضرورية اختفت من الموقع".

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