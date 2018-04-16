ديلي ميل: روسيا تعزز قواتها في سوريا

كشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية، اليوم، عن تعزيزات عسكرية روسية إلى سوريا، إذ رصدت سفينتين حربيتين روسيتين محملتين بالسيارات العسكرية في طريقهما إلى سوريا بعد الغارات الجوية التي شنتها الولايات المتحدة يوم الجمعة على ثلاثة مواقع أسلحة كيميائية مشبوهة.

ووفقاً للصحيفة، رصدت كاميرات المراقبة السفينتين أسفل مضيق البوسفور أمس الأحد بينما ينتظر العالم رد فلاديمير بوتين على العمل العسكري المنسق ضد سوريا هذا الأسبوع.

وقد شوهدت السفينتين في طريقهما إلى القاعدة البحرية الروسية في طرطوس على الساحل السوري الشمالي وكانتا محملتين بالدبابات والشاحنات وسيارات الإسعاف والرادارات.