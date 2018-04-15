فيديو مذهل لصاروخ أميركي ينطلق من البحر لضرب سوريا

رصد شريط فيديو، نشر الأحد، لحظة إطلاق الغواصة الأميركية الهجومية "جون وارنر"، صاروخ توماهوك من البحر المتوسط باتجاه سوريا، ضمن الضربة الثلاثية التي وجهت للنظام السوري، فجر السبت.

ويظهر الفيديو الصاروخ وهو يخترق أعماق البحر المتوسط، لينطلق في السماء في طريقه إلى هدفه في سوريا، حيث تعرضت مواقع للنظام لعشرات الضربات.

ووجهت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، فجر السبت، ضربة صاروخية استهدفت بصورة أساسية المنشآت المرتبطة ببرنامج الأسلحة الكيماوية في سوريا.

وذلك ردا على الهجوم الكيماوي الذي وقع الأسبوع الماضي في مدينة دوما، التي كانت آخر جيوب المعارضة السورية في الغوطة الشرقية قرب دمشق.

وذكرت الدول الثلاث أنها أطلقت ما بين 100- 120 صاروخا ضد أهداف قرب دمشق وحمص.

وتعمل الغواصة النووية في البحر المتوسط ضمن نشاط رويتي للأسطول الأميركية السادس لدعم الحلفاء في المنطقة، ودخلت الخدمة في أغسطس 2015.

وشاركت أنواع مختلفة من القطع العسكرية والأسلحة الأميركية والفرنسية والبريطانية، في الضربة العسكرية الثلاثية ضد النظام السوري.

وقال وزير الدفاع الأميركي، جيمس ماتيس، إن عدد الأسلحة الذي استخدم في ضربة اليوم يزيد مرتين عن عدد الأسلحة الذي استخدم في الضربة التي وجهت لسوريا العام الماضي.

وحسب قناة "سي إن إن" الأميركية، شاركت سفينة حربية أميركية في البحر الأحمر في الهجوم، إضافة إلى طائرات وقاذفات القنابل من نوع B-1.

واتجهت مجموعة مكونة من 12 سفينة وقطعة حربية أميركية نحو سوريا، استعدادا للضربة العسكرية، تعد الأكبر منذ غزو العراق في عام 2003.

وتشمل قائمة السفن المتوجهة نحو شرق المتوسط، حاملة الطائرات العملاقة العاملة بالطاقة النووية "يو إس إس هاري إس ترومان"، التي بمقدرها حمل 90 طائرة. وترافق حاملة الطائرات "ترومان"، 5 مدمرات وطرادات.

وتتموضع قرب البحر المتوسط، 4 مدمرات تضم "دونالد كوك" و"بورتر" و"كارني" و"لابون"، بالإضافة إلى الغواصتين النوويتين "جورجيا" و"جون وارنر".