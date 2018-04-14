وزيرة الدفاع الألمانية: الهجوم على سوريا له مايبرره و متناسب

أعربت وزيرة الدفاع الألمانية أورزولا فون دير لاين، عن اعتقادها بأن الهجوم الذي شنته الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا على منشآت عسكرية في سوريا فجر اليوم السبت، له ما يبرره ومتناسب .

وقالت السياسية المنتمية إلى حزب المستشارة انجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، إنه نظرا لبشاعة استخدام أسلحة كيماوية من قبل الرئيس السوري بشار الأسد " فإن مثل هذه الإجراءات الموجهة بشكل واضح لبرنامج الأسلحة الكيماوية للأسد، من قبل الدول الثلاث الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، متناسبة وضرورية".

وأضافت فون دير لاين أنها أحيطت علما بالهجوم في الليلة الماضية من كل من فرنسا وأميركا " والآن يجب فعل كل شيء من أجل إعادة إحياء العملية السياسية لمحادثات جنيف ومن أجل التوصل إلى نهاية لمعاناة الشعب في سورية".

يأتي ذلك بعد أن وجهت بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة فجر اليوم ضربات صاروخية لمنشآت تقول إنها خاصة بأسلحة كيمياوية وذلك ردا على ما قالت إنه هجوم بسلاح كيمياوي في دوما في الغوطة الشرقية لدمشق يوم السبت الماضي.