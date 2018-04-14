آخر الأخبار

السعودية تؤيد الضربات الغربية في سوريا

المصدر:
  • واس
التاريخ:
طباعة Email

عبّر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية  السعودية عن تأييد المملكة العربية السعودية الكامل للعمليات العسكرية التي قامت بها كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والجمهورية الفرنسية على أهداف عسكرية في سوريا.

وأضاف المصدر أن العمليات العسكرية جاءت ردًا على استمرار النظام السوري في استخدام الأسلحة الكيميائية المحرمة دوليًا ضد المدنيين الأبرياء بما فيهم الأطفال والنساء، استمرارًا لجرائمه البشعة التي يرتكبها منذ سنوات ضد الشعب السوري الشقيق.

وحمّل المصدر النظام السوري مسؤولية تعرض سوريا لهذه العمليات العسكرية، في ظل تقاعس المجتمع الدولي عن اتخاذ الإجراءات الصارمة ضد النظام السوري.

كلمات دالة:
طباعة Email

مواد ذات علاقة

تعليقات

comments powered by Disqus
↑ أعلى
Happiness Meter Icon