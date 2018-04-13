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واشنطن: ندعم السعودية في مواجهة هجمات ميليشيا إيران

بإسناد قواتنا.. تدمير تعزيزات للحوثي في تعز

المصدر:
  • عدن - البيان، وكالات
التاريخ:

قوات الشرعية تواصل دحر ميليشيا ايران في تعز ـــ تصوير: أحمد الباشا

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بإسناد من القوات المسلحة الإماراتية، شنّت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن سلسلة غارات جوية استهدفت تدمير تعزيزات وآليات عسكرية ومواقع تجمعات لميليشيا الحوثي في منطقة البرح غرب تعز، منيت على إثرها الميليشيا بالهزيمة وسط تقدم جديد في مديرية ردمان شمال البيضاء، فيما أعلنت واشنطن دعم السعودية في مواجهة هجمات وتهديدات ميليشيا إيران، حيث دانت بشدة إطلاقها صواريخ على المملكة. إلى ذلك، اعترضت الدفاعات الجوية السعودية صاروخاً باليستياً في سماء جازان، أطلقته الميليشيا الانقلابية .

 

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