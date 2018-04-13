شهيدان في غزة والمستشفيات تعلن «الطوارئ»

استشهد شابان فلسطينيان، أمس، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. وأعلنت وزارة الصحة في القطاع أن عبد الله الشهاري (28 عاماً)، استشهد متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال وتعرضه لنزيف حاد وتهتك في جسده.

كما استشهد محمد أحمد حجيلة (31 عاماً) وأصيب آخر بجروح متوسطة، من جراء قصف طائرة استطلاع إسرائيلية لموقع رصد شرق حي الشجاعية، إثر إطلاق مضادات أرضية النار على مقاتلة إسرائيل كانت تستهدف مواقع في القطاع. يأتي ذلك قبيل يوم من مواجهات متوقعة غداً في «جمعة حرق العلم الإسرائيلي»، وأعلنت وزارة الصحة حالة الطوارئ في كل مستشفيات القطاع.

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