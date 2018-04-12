إيطاليا لن تشارك في أي عمل عسكري في سوريا

ذكر مكتب رئيس الوزراء الإيطالي في بيان أن روما لن يكون لها أي دور مباشر في هجوم عسكري قد يشنه الغرب في نهاية المطاف ضد الحكومة السورية، لكنها ستقدم دعما لوجيستيا لحلفائها.

وقال البيان إن رئيس حكومة تصريف الأعمال باولو جينتيلوني أجرى اتصالات "دولية" عديدة اليوم، منها مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

وأفاد البيان بأن جينتيلوني أبلغ الحلفاء بأن "إيطاليا لن تشارك في العمليات العسكرية في سوريا...وإنما ستواصل تقديم الدعم اللوجيستي لدعم قوات التحالف وذلك استنادا إلى الاتفاقيات الدولية والثنائية القائمة".