بالفيديو.. مشاهد مرعبة لأطفال دوما بعد الهجوم الكيماوي

سماء دوما تلطخت بالكيماوي واكتظت أرضها بجثث سكانها الذين عاصروا كل أنواع الإبادة الجماعية، هكذا يبدو المشهد في مدينة "الرعب" السورية التي هزت الضمير العالمي بعد الصور ومقاطع فيديو التي نشرتها الصحف ووسائل الإعلام من قلب الحدث مع تصاعد الأحداث السورية في الآونة الأخيرة.

الهجوم الكيميائي قبل أيام على مدينة دوما التي تعد آخر معاقل المعارضة المسلحة في الغوطة الشرقية أدى إلى اختناق سبعين شخصا على الأقل حتى الموت، منهم نساء وأطفال.

تحذير: هذا الفيديو قد يضم مشاهد مزعجة للبعض

ونشرت صحيفة "الدايلي ميل" مقطع فيديو يظهر حالة مع الهلع بين أطفال ناجين من الهجوم الكيمياوي بعد استنشاقهم لغازات سامة حيث يقوم مسعفون بتقديم الإسعافات الأولية لهم ورش الماء على رؤسوهم ووجوههم.

وقالت منظمة الخوذ البيضاء والجمعية الطبية السورية الأميركية (سامز) أنه تم رصد رائحة غاز الكلور بينما أشار رجال الإنقاذ إلى احتمالية استخدام غاز السارين أيضاً.

وتوعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب المسؤولين عن "الهجوم الكيميائي المتهور" بدفع "ثمن باهظ".

وقالت وكالة الإعلام الروسية إن الشرطة العسكرية الروسية انتشرت في مدينة دوما السورية اليوم الخميس فيما حملت الخارجية الأميركية روسيا مسؤولية الهجمات بسبب استمرار دعمها للحكومة السورية. ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن الشرطة العسكرية الروسية قولها "إنهم من سيضمنون القانون والنظام بالمدينة".

أما الحكومة السورية وإعلامها الرسمي فقد نفوا الاتهامات الموجه للنظام بشأن الهجوم الكيماوي ووصفتها "بـ المفبركة".