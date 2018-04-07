مقتل واعتقال عشرات الحوثيين في البيضاء.. وتحشيد لتحرير «الحديدة»

قتل العشرات من عناصر ميليشيا الحوثي الإيرانية، إثر غارات للتحالف العربي ومعارك ميدانية في محافظة البيضاء، فيما تم اعتقال 13 آخرين.

وحرر الجيش اليمني بإسناد من طيران التحالف، جبل مسعودة في منطقة قانية شرق البيضاء. وأفاد مصدر عسكري، بأنّ العشرات من عناصر الميليشيا سقطوا بين قتيل وجريح، فيما سلم 13 عنصراً أنفسهم بعد محاصرتهم في قمة الجبل.

بالتزامن دفعت قوات الشرعية بدعم من التحالف تعزيزات عسكرية كبيرة إلى جبهة الساحل الغربي تمهيداً لإطلاق مرحلة جديدة من المعارك تهدف إلى السيطرة على ميناء الحديدة الذي تستخدمه الميليشيا منفذاً لتهريب الأسلحة ونهب مواد الإغاثة.

وأشارت مصادر يمنية إلى أنه يتم تجهيز ألوية عسكرية جديدة بالإضافة إلى قوات ألوية العمالقة والمقاومة التهامية وعدد من الألوية المشاركة في تحرير الساحل الغربي وتجري عملية التسليح والتجهيز للقوات بدعم كبير من التحالف العربي.

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