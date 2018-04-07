تحرير جبل المسعودة ومقتل عشرات الانقلابيين في البيضاء

تحشد قوات الشرعية اليمنية بدعم من التحالف العربي تعزيزات لإطلاق عملية عسكرية جديدة في الساحل الغربي بهدف توسيع نطاق تحرير المناطق من سيطرة ميليشيا الحوثي الإيرانية.

حيث ستصبح ميناء الحديدة التي تستخدمها الميليشيا لتهريب الأسلحة الإيرانية الهدف المقبل للعمليات العسكرية، في وقت حرر الجيش اليمني جبل المسعودة في محافظة البياض وكبد الميليشيا الإيرانية خسائر كبيرة، فيما شن التحالف غارات على مواقع الحوثي في صنعاء والبيضاء وصعدة.

وتجري استعدادات عسكرية واسعة من حيث التجهيز والترتيب لإطلاق عملية عسكرية واسعة في جبهة الساحل الغربي، حيث يتم التجهيز بشكل كبير من حيث تسليح وترتيب القوات التي ستنفذ عملية عسكرية واسعة في الساحل الغربي وستنفذ القوات العملية العسكرية بدعم وإسناد مباشر من قوات التحالف العربي.

وأشارت مصادر إعلامية يمنية إلى أنه يتم تجهيز ألوية عسكرية جديدة بالإضافة إلى قوات ألوية العمالقة والمقاومة التهامية وعدد من الألوية المشاركة في تحرير الساحل الغربي وتجري عملية التسليح والتجهيز للقوات بدعم كبير من التحالف العربي تحت إشراف القائد العام لجبهة الساحل الغربي عبد الرحمن أبو زرعة المحرمي.

والذي حقق انتصارات عسكرية كبيرة وتاريخية وسيطرت قواته على مناطق شاسعة في الساحل الغربي منذ انطلاقته بعملية الرمح الذهبي والتي توالت الانتصارات بعدها بشكل كبير.

ومن المتوقع ان بعد عملية الحشد والترتيب التي تجري بشكل كبير ستنطلق عملية عسكرية واسعة والتي سيتم من خلالها السيطرة على مدينة وميناء الحديدة وتحرير كل مناطق الساحل الغربي خصوصاً بعد مهاجمة السفن في ممر الملاحة الدولية من قبل ميليشيا الحوثي الإيرانية.

غارات التحالف

في الأثناء، أفادت مصادر ميدانية بسقوط قتلى وجرحى من ميليشيا الحوثي الإيرانية في سلسلة غارات شنتها طائرات التحالف العربي على معاقل للمتمردين في محافظات البيضاء وصنعاء وصعدة. وذكرت المصادر أن الغارات استهدفت ثكنات عسكرية لميليشيا الحوثي في مديرية السوادية بمحافظة البيضاء، وسط استمرار المعارك بين القوات الحكومية والمتمردين في منطقة قانية بمديرية نعمان بالمحافظة.

وأكدت مصادر عسكرية سيطرة القوات الحكومية، بإسناد من طائرات التحالف العربي، على بعض المرتفعات الجبلية في منطقة قانية على الحدود بين مأرب والبيضاء.

حيث لقي العشرات من ميليشيا الحوثي مصرعهم فيما تم أسر 13 آخرين في معارك تحرير جبل مسعودة. وقال مصدر عسكري إن قوات الجيش والمقاومة بإسناد من التحالف العربي حررت جبل مسعودة في مديرية الماهلية شرق المحافظة. وأضاف أن عشرات الميليشيات سقطوا بين قتيل وجريح فيما سلم 13 عنصراً أنفسهم بعد محاصرتهم في قمة الجبل.

مقتل 18 حوثياً

وفي نهم شرقي محافظة صنعاء، قالت مصادر عسكرية إن قرابة 18 متمرداً حوثياً لقوا مصرعهم في مواجهات وغارات شنتها طائرات التحالف. وأضافت المصادر أن قوات الجيش الوطني استعادت السيطرة على جبال الصخر والجبل الأحمر في نهم من أيدي الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران. في غضون ذلك، شنت طائرات التحالف العربي غارات استهدفت مواقع المتمردين في مديرية سحار بمحافظة صعدة، المعقل الرئيس للحوثيين.