آخر الأخبار

السعودية تطالب بوضع ميناء الحديدة تحت الإشراف الدولي

تحرير مواقع استراتيجية في البيضاء وتعزيزات لعملية صعدة

المصدر:
  • الرياض، عدن - البيان، وكالات
التاريخ:

جنود تابعون للشرعية يتأهبون إلى الانضمام لإحدى جبهات القتال في الساحل الغربي | البيان

طباعة Email

بعث الوفد الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة رسالة إلى الأمين العام، أنطونيو غوتيريس، ورئيس مجلس الأمن، بشأن الاعتداء الحوثي ضد ناقلة النفط السعودية.

ودعت السعودية في رسالتها مجلس الأمن إلى محاسبة الحوثيين وإيران على خرق القانون الدولي، وطالبت بوضع ميناء الحديدة تحت الإشراف الدولي. ميدانياً، تمكن الجيش الوطني مسنوداً بطيران التحالف العربي، أمس، من تحرير مواقع استراتيجية جديدة في مديرية ردمان شمال محافظة البيضاء. كما شنت طائرات التحالف سلسلة غارات مركزة على مواقع عسكرية في صنعاء. فيما أرسلت قوات التحالف تعزيزات عسكرية إلى معقل الميليشيا في صعدة تمهيداً لعملية عسكرية كبيرة.

 

لمتابعة التفاصيل اقرأ أيضاً:

ـــ طائرات التحالف تدكّ مخازن الصواريخ في صنعاء

طباعة Email

تعليقات

comments powered by Disqus
↑ أعلى
Happiness Meter Icon