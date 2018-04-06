تحرير مواقع استراتيجية في البيضاء وتعزيزات لعملية صعدة

بعث الوفد الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة رسالة إلى الأمين العام، أنطونيو غوتيريس، ورئيس مجلس الأمن، بشأن الاعتداء الحوثي ضد ناقلة النفط السعودية.

ودعت السعودية في رسالتها مجلس الأمن إلى محاسبة الحوثيين وإيران على خرق القانون الدولي، وطالبت بوضع ميناء الحديدة تحت الإشراف الدولي. ميدانياً، تمكن الجيش الوطني مسنوداً بطيران التحالف العربي، أمس، من تحرير مواقع استراتيجية جديدة في مديرية ردمان شمال محافظة البيضاء. كما شنت طائرات التحالف سلسلة غارات مركزة على مواقع عسكرية في صنعاء. فيما أرسلت قوات التحالف تعزيزات عسكرية إلى معقل الميليشيا في صعدة تمهيداً لعملية عسكرية كبيرة.

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