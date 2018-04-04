السعودية ترفع الحظر على استيراد الفراولة والفلفل من مصر

رفعت وزارة البيئة والمياه والزراعة في السعودية الحظر الذي فرضته على استيراد عن الفراولة والفلفل الطازجة من مصر.

وأوضح وكيل الوزارة للثروة الحيوانية الدكتور حمد بن عبدالعزيز البطشان، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية، أن رفع الحظر جاء بعد التأكد من خلو الواردات المصرية الزراعية المصدرة للمملكة من متبقيات المبيدات، وعدم استخدام مبيدات محظورة دولياً.

وبين البطشان أن الوزارة تقوم بفحص جميع الواردات الزراعية من جميع دول العالم المسموح الإستراد منها للمملكة، وذلك لضمان سلامتها وخلوها من الآفات الزراعية ومتبقيات المبيدات وعدم استخدام مبيدات محظورة دولياً.