ترامب : أريد القوات الأميركية خارج سوريا

أكد الرئيس دونالد ترامب الثلاثاء انه يريد سحب القوات الاميركية من سوريا لكنه أشار إلى عدم اتخاذ قرار بعد.

وقال ترامب "أريد أن أعيد قواتنا إلى ديارها. أريد أن أبدأ بإعادة بناء أمتنا" بعد ان اوضح ان القوات الاميركية ستغادر حالما تتم هزيمة تنظيم داعش.

واضاف "مهمتنا الأساسية في ما يتعلق بهذا هي التخلص من داعش. لقد أنجزنا هذه المهمة تقريباً. سنتخذ قراراً في وقت سريع جداً".

وكان ترامب صرح "الخميس" الماضي بأن الولايات المتحدة سوف تخرج من سوريا قريباً، وتتركها "لمن يهتم بشأنها" حسب وصفه، مضيفا أن واشنطن أنفقت تريليونات الدولارات في الشرق الأوسط.