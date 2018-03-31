مصر تدين استخدام العنف ضد المدنيين العزل بالأراضي الفلسطينية

أدانت مصر استخدام العنف ضد المدنيين العزل بالأراضي الفلسطينية المحتلة وأكدت رفضها الشديد لاستخدام القوة من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي تجاه الفلسطينيين.

و أكدت وزارة الخارجية في بيان لها دعم مصر الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وعلى رأسها حقه في إنشاء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وحق العودة، داعية إلى تفعيل قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة .

و طالبت المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه القضية الفلسطينية ..مشيرة إلى أن إحياء يوم الأرض يذكر الجميع بضرورة العمل الجاد والسريع من أجل التسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية.

و حثت مصر جميع الأطراف على التهدئة وضبط النفس وعدم تعريض حياة المدنيين للمزيد من المخاطر .. محذرة من خطورة استمرار الوضع القائم دون استئناف عملية السلام والتوصل إلى حل عادل و شامل للقضية الفلسطينية على أساس مرجعيات الشرعية الدولية وحل الدولتين.