الجامعة العربية تدين التعامل الإسرائيلي الوحشي مع المظاهرات السلمية في غزة

أدان أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بأشد العبارات ما قامت به القوات الإسرائيلية اليوم من تعامل وحشي مع المظاهرات التي انطلقت في غزة لإحياء يوم الأرض مما أفضى إلى سقوط أعداد من القتلى ومئات المصابين في قطاع غزة .

وحمل أحمد أبو الغيط الاحتلال المسؤولية القانونية والسياسية والأخلاقية عن هذه الأرواح التي أُزهقت معتبرا أن الترهيب لن يؤدي إلى قمع الفلسطينيين، بل سيقود في النهاية إلى انفجار الوضع على نحو ما جرى اليوم.

وقال الوزير المفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام إن غياب الأفق السياسي يدفع بالأمور إلى مزيد من التدهور والعنف، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسئولياته إزاء حماية الشعب الفسلطيني في الأراضي المحتلة، ومحذراً من ان تمادي إسرائيل في ممارسة العنف سيدفع بالمنطقة كلها إلى الهاوية.