شكوى بحرينية لدى "الطيران المدني الدولي" ضد انتهاكات قطر

قدمت مملكة البحرين شكوى لدى منظمة الطيران المدني الدولي ضد قطر لانتهاكها الاجواء البحرينية وتهديد سلامة الطيران المدني.

وجاء في بيان بثته وكالة انباء البحرين (بنا) "قامت شئون الطيران المدني بوزارة المواصلات والاتصالات البحرينية باتخاذ الإجراءات اللازمة و تقديم شكوى لدى منظمة الطيران المدني الدولي وذلك على ضوء الواقعة التي تم رصدها يوم امس في حوالي الساعة ١٤٣٥ بالتوقيت المحلي حيث قامت مقاتلتان قطريتان تحلقان فوق المياه الدولية ضمن اقليم البحرين لمعلومات الطيران دون إذن مسبق على ارتفاع ٣٠ الف قدم".

واضافت المنامة في شكواها "قامت المقاتلتان بالارتفاع تحت طائرة اماراتية خاصة تحمل النداء A6HMS ونوعها A320 متجهة من الفجيرة لروما، مما أدى الى تدخل المراقبة الجوية بمملكة البحرين واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الطيران".

واشارت الى ان الطائرة الاماراتية "قامت بالارتفاع الى ٣٥ الف قدم لتفادي المقاتلات القطرية التي دأبت على انتهاك الاتفاقيات الدولية وتعريض حركة الطيران المدني للخطر في المنطقة. علما بأن هذا التصرف غير المسئول من المقاتلات القطرية هو الثاني تجاه طائرة اماراتية في نفس اليوم."