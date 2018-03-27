السعودية: "كبار العلماء" تحذر من قنوات الفتنة التي أصبحت بوقاً للجماعات الإرهابية

حذّرت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية من قنوات التضليل والفتنة التي أذكت كثيراً من الصراعات وأصبحت بوقاً للجماعات الإرهابية، وفي طليعتها قناة جزيرة قطر، التي تعطي للناس صوراً مزيفة في قضايا الأمة ومشكلاتها، ولا تكف عن اختلاق الأكاذيب، واستضافة شذاذ في الآفاق؛ تروج عن طريقهم ما تريد بما يخدم سياسة من يمولها بالكامل في تمزيق الأوطان العربية، والعبث بوحدتها، وإثارة الفرقة، وتأجيج الفتنة.

وقالت في بيانها الصادر اليوم، إن ذاكرة التاريخ لن تنسى أن جزيرة قطر كانت ولا زالت منبراً لدعاة الإرهاب وقادته؛ إذ دأبت - وبشكل حصري - على نشر خطابات زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي أسامة بن لادن وخلفه، كما نشرت خطابات لإرهابيين رفعوا السلاح في المملكة في فترات سابقة، وهي -الآن- تُمارس نفس الدور في نشر خطابات زعيم جماعة الحوثي الإرهابية، وبتنسيق منتظم معه، في استهداف واضح لأمن المملكة العربية السعودية، ومقدسات المسلمين، حيث سبق لهذه الجماعة الإرهابية استهداف مكة المكرمة.

وأكدت الأمانة العامة في هذا السياق أن علماء المملكة منذ سنوات حذروا من هذه القناة، وذكروا أنها تُمارس دورا مشبوها، في إثارة الفتن، وتمزيق الأوطان، وذلك مثل ما صرح به مفتي عام المملكة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، وعضو هيئة كبار العلماء الشيخ صالح بن فوزان الفوزان.

وشددت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، على أن الواجب على المسلمين الاعتصام بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والحذر من هذه القنوات التي تزرع الفتن والقلاقل، فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال:( يكون في آخر الزمان دجالون كذابون، يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم لا يضلونكم ولا يفتنونكم).