الداخلية البحرينية تعلن القبض على 7 أشخاص متهمين بإحراق دورية أمنية

تمكنت شرطة المباحث الجنائية في البحرين من القبض على 7 أشخاص مشتبه بتورطهم في واقعة احتراق دورية أمنية بالقرب من مدخل قرية الدراز يوم الأربعاء الماضي مما أسفر كذلك عن إصابة أحد رجال الأمن.

ونقلت وكالة أنباء البحرين " بنا " عن مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية قوله : " إنه إثر احراق الدورية الأمنية باشرت الأجهزة المختصة بأعمال البحث والتحري والتي أسفرت عن تحديد هوية السبعة اشخاص والقبض عليهم وبحوزتهم كاميرات بها مقاطع مصورة لمراحل تنفيذ العملية بالإضافة إلى عدد من الأدلة التي تم تحريزها".

وأشار مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية إلى أنه يجري اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة تمهيدا لإحالة القضية إلى النيابة العامة.