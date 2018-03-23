قائمة قطر للإرهاب دليل إدانة لـ «الحمدين»

وصف معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، «قائمة الإرهاب» التي أصدرها تنظيم الحمدين أمس، بأنها تأكيد للأدلة ضد التنظيم وارتباطه الوثيق بالإرهاب والجماعات الإرهابية.

وقال معاليه إن دعم الدوحة للتطرف والإرهاب هو جوهر أزمتها، مشيراً إلى أن تضمن قائمة الإرهاب التي أصدرتها الدوحة 10 أشخاص ممن تم إدراجهم سابقاً في القوائم الثلاث التي أصدرتها دول المقاطعة يؤكد الأدلة ضد قطر.

وقال مسؤولون ومحللون خليجيون إن إعلان الدوحة عن قائمة للإرهاب تضمنت 19 شخصاً و8 كيانات، ليس كافياً، وإنما يمثل محاولة يائسة جديدة لمواصلة نهج التضليل والمراوغة، خاصة أن القائمة تجاهلت هيئات ومؤسسات إرهابية كبرى وأشخاصاً مرتبطين بشكل وثيق بدعم الإرهاب، كما أن الغالبية العظمى للأشخاص والهيئات التي تم إعلانها هم قطريو الجنسية.

ويعيشون ويعملون بحرية في قطر، وقد استماتت الدوحة في الدفاع عنهم على مدى الشهور الماضية، وإنه لا بديل أمام الدوحة عن تلبية المطالب الـ13 للدول الداعية لمكافحة الإرهاب، والتوجه إلى الرياض لإيجاد حل للأزمة يعتمد على تلبية هذه المطالب.

واعتبر سياسيون ومحللون عرب الخطوة القطرية اعترافاً بموقف الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، وصحة وسلامة موقفها المعادي للإرهاب.

وكانت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات ومملكة البحرين وجمـهورية مصر العربية أعلنت، سابقاً، تصنيف 9 كيانات و9 أفراد يُضافون إلى قوائم الإرهاب المحظورة لديها، وذلك في إطار التزامها الــثابت والصــارم بمحاربة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله وملاحـــــقة المــتورطين فيه، ومكافحة الفكر المتطرف.

وقد تضمنت القائمة التي أصدرتها الدوحة 11 قطرياً (من أبرزهم عبد الرحمن عمير النعيمي) و6 كيانات قطرية، إلى جانب تنظيم داعش وولاية سيناء وجمعية الإحسان الخيرية اليمنية.

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