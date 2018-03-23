السعودية تشتري أسلحة بأكثر من مليار دولار من أميركا

أعلنت الولايات المتحدة عن اتفاقيات لبيع أسلحة للسعودية بأكثر من مليار دولار. ويتعلق العقد الاساسي بصواريخ مضادة للدبابات وقيمته 670 مليون دولار، بحسب ما أوضح بيان للخارجية الأميركية.

وأضاف أنه تمت الموافقة على بيع 6600 صاروخ تاو للسعودية ضمن الصفقة

وكان ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان، بحث في وقت سابق الخميس مع وزير الدفاع الأميركي، جيمس ماتيس ، التعاون الاستراتيجي وتعميق الشراكة الثنائية وفق رؤية السعودية 2030 وجهود محاربة الإرهاب ومكافحة التطرف، وعددا من الملفات وآليات التنسيق تجاهها، بما يعزز من الأمن والاستقرار في المنطقة، وفقاً لما أعلنته الخارجية السعودية.

وقال وزير الدفاع الأميركي خلال اجتماعه مع الأمير محمد بن سلمان إن على السعودية والولايات المتحدة أن تبذلا جهودا ملحة لإنهاء النزاع في اليمن، وتوجه إلى ولي العهد بالقول: نحن ندعمك بقوة على هذا الصعيد.

يذكر أن ولي العهد السعودي، وصل الثلاثاء، إلى واشنطن في زيارة رسمية تستغرق 3 أسابيع، واجتمع مع الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، في البيت الأبيض.

كما التقى الأمير محمد بن سلمان في مقر إقامته بواشنطن، الأربعاء، رؤساء عدد من الشركات الكبرى.

وأوردت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن ولي العهد اجتمع مع رؤساء شركات، بوينغ، وريثيون، ولوكهيد مارتن، وجينرال داينامكس. وتطرق اللقاء إلى أوجه التعاون على كافة المستويات بما فيها سبل تنمية التعاون التجاري وتطوير التقنية بين السعودية و الولايات المتحدة الأميركية، وكذلك استعراض عدد من المبادرات في مختلف المجالات.وحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله على أسس ومرجعيات واضحة تتمثل في المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار اليمني والقرارات الدولية بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 2216.. وجدد دعم دولة الامارات لجهود المبعوث الدولي إلى اليمن في سعيه لإيجاد تسوية شاملة للأزمة في هذا البلد الشقيق.