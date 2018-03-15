20 قتيلا وجريحا في تحطم مروحية عسكرية في السنغال

أعلن الجيش السنغالي مقتل ستة أشخاص وإصابة 14 آخرين بجروح، بينهم ثلاثة جروحهم خطرة، إثر تحطم مروحية عسكرية كانت تقل مدنيين وعسكريين في جنوب البلاد مساء الأربعاء.

وقال المتحدث باسم الجيش الكولونيل عبدو ندياي لوكالة فرانس برس إن المروحية كانت في مهمة لنقل جثمان إلى زيغوينشور في كازامانس (جنوب) وسقطت في ساعات المساء الأولى قبالة سواحل ميسيراه وسط مستنقعات المنغروف وهي نباتات تنمو في مستنقعات مياهها مالحة.

واضاف إن المروحية كان على متنها 20 شخصا "هم طاقم من أربعة أفراد ومدنيون"، مشيرا غلى أن السكان المحليين "انقذوا بواسطة مراكبهم المصنوعة من جذوع الأشجار سبعة ركاب"، في حين تولت فرق الإنقاذ البحث عن المفقودين الـ13 الذين ما لبثت أن عثرت عليهم.

وإثر العثور على المفقودين اصدرت الحكومة بيانا قالت فيه إنه "بناء على المعلومات الأولية الواردة من فرق الإنقاذ التي هرعت إلى مكان الحادث فقد لقي ستة أشخاص مصرعهم" لدى تحطم المروحية.

وأضاف البيان إن "بقية الركاب وعددهم 14 اصيبوا بجروح بينهم ثلاثة اصاباتهم خطرة، والدفاع المدني يقوم حاليا بنقلهم جميعا إلى مستشفى كاولاك الإقليمي" في وسط البلاد.

ولفتت الحكومة في بيانها إلى أن السلطات المختصة "ستشكل لجنة تحقيق لجلاء ملابسات الحادث".