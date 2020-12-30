(فيديو) تصادم غريب.. "لكزس" تعانق "كامري" في مكة

المصدر: البيان الإلكتروني

باشر مرور العاصمة المقدسة مكة المكرمة بالسعودية، عصر أمس الثلاثاء، حادث تصادم بين مركبتين وقع بحي شرائع المجاهدين.

وقالت "سبق": وثقت كاميرات أحد المحال التجارية حادثًا مروريًا غريبًا بعد أن انحرفت مركبة من نوع لكزس ثم قفزت بشكل غريب على جانب مركبة أخرى من نوع كامري، مما أدى إلى انقلابها وانزلاقها لعدة أمتار قبل أن تتوقف.

ونقلت "سبق" عن مصادر قولها إن الحادث لم ينجم عنه إصابات تذكر، فيما باشر قسم الحوادث بمرور الشرائع التحقيق في الحادث.

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