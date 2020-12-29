القصاص من جانٍ قتل سعودياً بسكين في الجبيل

المصدر: واس

صدر عن وزارة الداخلية اليوم بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجُنَاة قتل مواطناً بطعنه بسكين عدة طعنات مما أدى لوفاته بسبب خلاف بينهما في محافظة الجبيل بالمنطقة الشرقية.

وجاء في البيان "أقدم عبدالملك بن محمد بن أحمد الحمود -سعودي الجنسية- على قتل فرحان بن مطلق بن ضيف الله العنزي -سعودي الجنسية-، وذلك بطعنه بسكين عدة طعنات مما أدى لوفاته بسبب خلاف بينهما.

وتمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً.

وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور، ونُفِّذَ حكم القتل قصاصاً بالجاني اليوم الثلاثاء بمحافظة الجبيل في المنطقة الشرقية".

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