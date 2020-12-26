سائق مدمن يلجأ إلى حيلة غبية كي لا تكتشفه الشرطة

المصدر: د ب أ

حاول سائق سيارة التحايل على الشرطة الألمانية من خلال وضع مياه بدلا من عينة البول التي طُلِبَتْ منه للكشف عن تعاطيه المخدرات.

وأعلنت الشرطة في بيان اليوم السبت أنها لاحظت أثناء تفتيش الرجل أمس الجمعة في مدينة اويتن بولاية سكسونيا السفلى" ظواهر إعياء ترتبط بشكل نموذجي بتعاطي المخدرات".

وطُلِبَ إلى الرجل تقديم عينة من البول، فتفق ذهنه عن وضع مياه من الصنبور بدلا من البول، لكن الشرطة اكتشفت حيلته وأخذت عينة دم منه، وحررت ضده محضر مخالفة إدارية وسحبت منه مفاتيح السيارة مؤقتا.

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