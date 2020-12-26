توقعات بوصول كمية الكوكايين المضبوطة في ألمانيا إلى 10 أطنان

المصدر: د ب أ

توقع مسؤول ألماني ارتفاع كمية الكوكايين المضبوطة في الموانئ الألمانية في العام الحالي إلى نفس مستواها القياسي الذي كانت عليه في عام 2019.

جاء ذلك وفقا لما صرح به متحدث باسم مكتب المباحث الجمركية في هامبورج لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

يذكر أن هذا المكتب مسؤول عن موانئ الحاويات الألمانية المطلة على بحر الشمال وبحر البلطيق.

كانت سلطات الجمارك الألمانية قد ضبطت في العام الماضي ما لا يقل عن 10 أطنان من الكوكايين وذلك حسب تقرير للمكتب الاتحادي لمكافحة الجريمة، حيث ضبطت مباحث الجمارك كمية قياسية بـ5ر4 طن كوكايين في يوليو من العام الماضي، وقد عثرت على كميات أكبر في 2020 أيضا. كما عثرت في مارس الماضي على 8ر1 طن من الكوكايين مخبأة في حاوية قادمة من بيرو وتحمل أكياس رمال مخصصة لفضلات القطط.

ويبدو أن نجاح مباحث الجمارك في ضبط هذه الكميات لم يؤثر على إمدادات الكوكايين في ألمانيا، وقال المتحدث " بغض النظر عما نضبطه، فلم يغير ذلك شيئا في مستوى الأسعار" مشيرا إلى الكميات الأكبر بكثير التي تم ضبطها في ميناء انتويرب البلجيكي وكذلك ميناء روتردام الهولندي والتي زادت في العام الماضي على 100 طن.

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