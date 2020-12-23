فرنسا.. زوج عنيف يقتل 3 من رجال الشرطة والزوجة تحتمي بسطح المنزل

المصدر: رويترز

قالت الشرطة الفرنسية اليوم الأربعاء إن ثلاثة من أفرادها قُتلوا بالرصاص وأصيب رابع عندما فتح مسلح النار عليهم لدى وصولهم إلى منزل في سان جوست بوسط فرنسا إثر تلقي بلاغ عن تعرض امرأة لعنف أسري.

وقال تلفزيون (بي.إف.إم) إن السيدة التي قيل إنها ضحية العنف الأسري لجأت إلى سطح المنزل وأنقذتها الشرطة.

وقالت الشرطة إن حريقا نشب في المنزل وإن المسلح المشتبه به، الذي كان معروفا لسلطات إنفاذ القانون في قضايا تخص امتناعه عن الإنفاق على أطفاله، عُثر عليه ميتا في سيارته.

ولم يتضح على الفور كيف مات أو أين عُثر على السيارة. وقالت الشرطة في وقت سابق إن الرجل مسلح وإنها تحاول العثور عليه. وجرت الواقعة في قرية صغيرة في سان جوست تبعد حوالي 500 كيلومتر إلى الجنوب الشرقي من باريس.

وقدم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تعازيه لأسر أفراد الشرطة القتلى.

وكتب على تويتر يقول "تعرض قواتنا أرواحها للخطر من أجل حمايتنا. إنهم أبطالنا".

وقالت وزارة الداخلية إن ضابطا رابع أصيب بجروح لا تهدد حياته.

ولم يعلق المسؤولون على الدافع وراء الهجوم. ووصف وزير الداخلية المهاجم بأنه "مختل".

والمشتبه به كان يبلغ من العمر 48 عاما ومعروف لدى رجال الأمن لعدم دفعه تكاليف رعاية أطفاله وفقا لما ذكره مسؤول بمكتب الادعاء في مدينة كليرمون-فيران القريبة.

وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان على تويتر صباح اليوم "عُثر على المختل ميتا".

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