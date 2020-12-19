كارثة العناية المركزة في تركيا.. مصابون بكورونا ماتوا حرقاً

المصدر: د ب أ

لقي ثمانية أشخاص حتفهم بسبب حريق نشب اليوم السبت في غرفة العناية المركزة للمصابين بفيروس كورونا بمستشفى جامعة سانكو في غازي عنتاب جنوب تركيا.

وفقًا للبيان الصادر عن المستشفى ، اندلع حريق في وحدة العناية المركزة للمصابين بمرض كوفيد -19 الذي يسببه فيروس كورونا بالمستشفى صباح اليوم السبت بسبب خلل إصاب جهاز الأكسجين،بحسب قناة "سي ان ان ترك" التركية .

واضاف البيان "نتيجة التدخل السريع لطاقم المستشفى وإدارة الإطفاء في بلدية غازي عنتاب ، تمت السيطرة على الحريق في وقت قصير ، فيما توفي 8 مرضى ، 7 في وحدة العناية المركزة وواحد أثناء النقل إلى مستشفى آخر.

وأوضح البيان أن "14 مريضا آخرين يخضعون للعلاج في العناية المركزة تم نقلهم إلى مستشفيات ذات عناية مركزة مناسبة ، وبدء تحقيق قضائي وإداري في هذا الشأن".

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز