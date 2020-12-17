حاولا سرقته تحت تهديد السلاح فعاقبهما بطريقته

المصدر: وكالات

أظهرت لقطات خاصة التقطتها كاميرا مراقبة في المكسيك، محاولة اثنين من اللصوص سرقة سائق تحت تهديد السلاح، وأظهرت اللقطات ردّ فعل السائق،

ووقع الحادث خارج مركز لصرافة العملات في موريليا بولاية ميتشواكان الغربية، حيث وجه رجلان على دراجة نارية أسلحتهما صوب سائق بمركبة بغرض سرقة أمواله، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وكان رد فعل السائق قويا حيث تحرك بسيارته للإمام وعاد ليصدم المسلحين اللذين ركبا دراجتهما استعدادا للهرب من الموقع، بحسب "سكاي نيوز عربية".

ووفق ما ذكرت صحيفة "إل يونيفرسال" المكسيكية، فإن المشتبه بهما معروفان من قبل السلطات ومطلوبان لتورطهم في عمليات سطو سابقة.

جدير بالذكر أن الأرقام الخاصة بالأمن الوطني في موريليا تكشف تسجيل 3990 عملية سطو في الفترة الواقعة بين يناير وأكتوبر 2020.

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