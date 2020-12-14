شاهد.. اندلاع حريق في خط أنابيب نفط إيراني

المصدر: د ب أ

اندلع حريق، أمس الأحد، بعد انهيار أرضي تسبب في كسر بخط أنابيب "مارون - أصفهان" النفطي في إيران، مما أدى إلى تسرب نفطي.

وذكرت وكالة أنباء "شانا" التابعة لوزارة النفط الإيرانية أن الانهيار الأرضي وقع في منطقة سرخون في شهرمحل بمحافظة بختياري، حسب المدير العام للشركة الوطنية لخطوط أنابيب النفط والاتصالات، قاسم عرب محمدي.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن "شانا" القول إنه جرى احتواء الحريق "في الغالب" بحلول المساء وهناك فريق عمليات في الموقع لتقييم حجم الأضرار.

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