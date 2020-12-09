شاهد.. فيضانات وانهيارات ثلجية في شمال إيطاليا

المصدر: البيان الإلكتروني

أجلت السلطات وفرق الإنقاذ حوالي 60 عائلة الأحد الماضي في منطقة إميليا رومانا في وسط إيطاليا، التي اجتاحتها فيضانات عارمة جراء الأمطار الغزيرة والثلوج التي تساقطت في شمال البلاد بشكل أساسي.

وتسببت الأمطار الغزيرة في حدوث انهيارات أرضية في عدة أجزاء من البلاد، فيما أصدرت السلطات تحذيرات من حدوث انهيارات ثلجية نتيجة التساقط الكثيف للثلوج.

وفي منطقة مودينا، ساعد رجال الإطفاء العائلات على العبور إلى بر الأمان بعد أن خرج نهر بانارو من معبره وفاضت مياهه على الضفاف، مما أدى إلى إغلاق الطرق والسكك الحديدية.

وعلى مدار الـ 48 ساعة الماضية، ضاعف رجال الإطفاء عمليات الإنقاذ في مناطق فينيتو وفريولي فينيتسيا جوليا وإميليا رومانيا وبيدمونت ولومباردي وتوسكاني، حيث سجلت المصلحة أكثر من 2200 تدخّل، وفق "يورونيوز".

وفي منطقة بيلونو، في فينيتو، شهدت حركة المرور في الطرق الرئيسية ازدحاما كبيرا بسبب رداءة الأحوال الجوية وتساقط الثلوج. ودعا رئيس المنطقة لوكا زايا جميع المواطنين إلى تجنب التوجه نحو المناطق المتضررة بسبب مخاطر الانهيارات الأرضية والانهيارات الثلجية.

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