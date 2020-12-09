شاهد.. تكسير وعنف داخل برلمان الكونغو الديمقراطية

المصدر: البيان الإلكتروني

اندلعت اشتباكات داخل برلمان الكونغو الديمقراطية، ما أدى إلى إصابة شخص واحد على الأقل في المواجهات، التي جرت باستخدام مقذوفات داخل "قصر الشعب" بين أنصار الرئيس فيليكس تشيسكيدي وأنصار الأغلبية البرلمانية الموالية لسلفه جوزيف كابيلا، وفق "يورونيوز".

وأدت أعمال العنف بين الجانبين إلى دخول الشرطة الكونغولية صباح أمس الثلاثاء مقر البرلمان وتمركزت فيه.

في اليوم السابق، قام نواب مؤيدون لتشيسكيدي بتكسير مكاتب في قاعة الجلسات للحيلولة من دون عقد جلسة برلمانية.

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