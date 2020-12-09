مقتل 5 أشخاص في تحطم مروحية بجبال الألب الفرنسية

المصدر: د ب أ

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على تويتر في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء مقتل خمسة أشخاص في تحطم مروحية بمنطقة سافوي بجبال الألب الفرنسية.

وأضاف ماكرون أن هناك "شخصا مصابا يصارع من أجل البقاء على قيد الحياة".

وسقطت المروحية بالقرب من منطقة بونفيلار، وكان على متنها مساعدان من فريق الإنقاذ وأربعة موظفين من شركة طيران متخصصة في عمليات الإجلاء الطبي والنقل إلى مناطق التزلج.

وكانت السلطات المحلية قالت إن ستة أشخاص فقدوا في جبال الألب الفرنسية أمس الثلاثاء بعد تحطم طائرة هليكوبتر على ارتفاع 1800 متر.

وقالت مقاطعة سافوا في بيان إنها أرسلت ثلاث طائرات هليكوبتر لكنها لم تتمكن من الوصول إلى موقع الحادث بسبب الضباب، بينما كانت فرق الإنقاذ تحاول الاقتراب من الموقع برا.

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