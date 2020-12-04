فيديو.. انفجار بمصفاة نفط في جنوب أفريقيا
قال مسؤول بشرطة عاصمة جنوب أفريقيا إن انفجارا وقع في ثاني أكبر مصفاة للنفط في البلاد في ديربان صباح اليوم الجمعة، مضيفا أنه لم يتضح بعد إن كان أسفر عن إصابات أو وفيات.
انفجار بمصفاة نفط في #جنوب_أفريقياhttps://t.co/PziHTbErmW#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/nyOl0fZG7A— صحيفة البيان (@AlBayanNews) December 4, 2020
وذكر متحدث باسم شركة إنجين التي تدير المصفاة أنه سيدلي ببيان في وقت لاحق.
ولم يتضح إن كان الانفجار أثر على الإنتاج في المصفاة.
وذكر الموقع الإلكتروني للشركة أن المصفاة تعمل بطاقة إنتاج 120 ألف برميل يوميا.
تعليقات