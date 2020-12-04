فيديو.. انفجار بمصفاة نفط في جنوب أفريقيا

المصدر: رويترز

قال مسؤول بشرطة عاصمة جنوب أفريقيا إن انفجارا وقع في ثاني أكبر مصفاة للنفط في البلاد في ديربان صباح اليوم الجمعة، مضيفا أنه لم يتضح بعد إن كان أسفر عن إصابات أو وفيات.

وذكر متحدث باسم شركة إنجين التي تدير المصفاة أنه سيدلي ببيان في وقت لاحق.

ولم يتضح إن كان الانفجار أثر على الإنتاج في المصفاة.

وذكر الموقع الإلكتروني للشركة أن المصفاة تعمل بطاقة إنتاج 120 ألف برميل يوميا.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز