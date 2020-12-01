وفاة راكب على طائرة قبل هبوطها بمطار القاهرة

المصدر: د ب أ

شهدت الطائرة اليمنية القادمة مساء اليوم "الثلاثاء" من مطار سيئون بحضرموت وفاة راكب يمنى قبل هبوطها بالقاهرة متأثرا بإصابته بهبوط حاد بالدورة الدموية والقلب وتم نقل الجثمان للمستشفى لإعداده للدفن .

وصرحت مصادر مطلعة بالحجر الصحى بمطار القاهرة:" تلقى برج المراقبة بمطار القاهرة إخطاراً من قائد رحلة الخطوط الجوية اليمنية رقم 606 والقادمة من مطار سيئون بحضرموت باستدعاء سيارة اسعاف وفريق طبى وفور هبوط الطائرة تبين وفاة الراكب اليمنى " صالح عبد الرحمن" مواليد 2003 على الطائرة متأثراً بإصابته بهبوط حاد بالدورة الدموية والقلب حيث كان قادما للعلاج بمصر وتم نقل الجثمان إلى مستشفى منشية البكرى لإعداده للدفن.

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