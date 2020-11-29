السفارة الأمريكية في إريتريا تدعو مواطنيها إلى توخي الحذر بعد وقوع 6 انفجارات

المصدر: رويترز

أفادت السفارة الأمريكية في العاصمة الإريترية أسمرة بأن 6 انفجارات وقعت بالمدينة الليلة الماضية.

وأوضحت في تحذير أمني على موقعها الإلكتروني أنه "في الساعة العاشرة و13 دقيقة من ليلة أمس هزت ستة انفجارات أسمرة"، دون أن تذكر المزيد من التفاصيل بشأن الانفجارات.

ونصحت السفارة مواطنيها في إريتريا بمواصلة توخي الحذر وعدم التنقل في البلاد إلا للضرورة.

كما نصحتهم بمتابعة تطورات الأوضاع بشأن الصراع في منطقة تيجراي بإثيوبيا. وحثت المواطنين غير المتواجدين في إريتريا على عدم السفر إليها.

وكانت قوات إقليم تيجراي الإثيوبي التي تقاتل القوات الاتحادية الإثيوبية أطلقت من قبل صواريخ على إريتريا.

ولم يتسن لرويترز الوصول إلى حكومة إريتريا أو قوات تيجراي للتعقيب.

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