مصر تكشف سبب وفاة معلم أمام طلابه في السعودية

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت وزارة القوى العاملة المصرية أن سبب وفاة مدرس مصري في السعودية أمام طلابه خلال أحد الدروس عبر الانترنت يعود لإصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية.

وقال الملحق العمالي، أحمد رجائي، رئيس المكتب بالرياض إن المواطن المصري محمد شعبان حسان، الذي يبلغ من العمر 35 عاما، ويعمل معلم حاسب آلي بمدارس النخبة العلمية الأهلية بالمنطقة الشرقية بالدمام، وافته المنية يوم 25 نوفمبر الجاري أثناء أداء واجبه وتقديم الشرح للطلاب على منصة التعليم عن بعد,

وعندما لاحظ الطلاب سقوطه وغيابه عن الوعي قاموا بإبلاغ إدارة المدرسة وعند نقله إلى المستشفى تبين أن وفاته بسبب هبوط حاد بالدورة الدموية.

وأكد أنه تجري حاليا إجراءات نقل الجثمان الى مصر ومتابعة تحصيل مستحقاته المالية.

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