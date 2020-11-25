وفاة معلم أمام طلابه أثناء تدريسهم في السعودية

المصدر: البيان الإلكتروني

سجلت منصة مدرستي في السعودية، أول حالة وفاة لمعلم في إحدى المدارس الأهلية بمدينة الدمام، فيما تفاجأ طلاب المدرسة أثناء حضورهم في المنصة بسقوط معلمهم أثناء أدائه واجبه المهني، ونتج عنه وفاة المعلم بعد دقائق من سقوطه.

وقال الناطق الرسمي لتعليم الشرقية الاستاذ سعيد الباحص، تتقدم الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية بخالص العزاء وصادق المواساة لأسرة الزميل المعلم الأستاذ محمد حسان معلم مادة الحاسب الآلي بمدرسة ثانوية أهلية بمدينة الدمام. وفقا لصحيفة الرياض.

حيث وافه الأجل رحمه الله تعالى أثناء تقديم حصة عن بعد من مسكنه الخاص وكانت وفاته طبيعية نسأل الله تعالى له المغفرة والرحمة وأن يسكنه فسيح جناته

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