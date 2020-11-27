مقتل 5 من مرضى كورونا في حريق بمستشفى بالهند

المصدر: د ب أ

ذكرت الشرطة الهندية اليوم الجمعة أن خمسة مرضى لقوا حتفهم وأًصيب ستة آخرين في حريق شب بمستشفى يعالج مرضى كوفيد-19 في غرب البلاد.

وقال مانوج أجاروال مفوض شرطة مدينة راجكوت إن الحريق شب في وحدة الرعاية المركزة بمستشفى أوداي شيفاناندا بالمدينة بعد منتصف الليل.

وجرى إخماد الحريق في غضون ساعة وتم نقل بقية المرضى الذين يبلغ عددهم نحو 30 في المستشفى الخاص، وهي منشأة مخصصة لمرضى كوفيد-19، إلى مستشفى آخر.

يشار إلى أن الهند من أسوأ الدول تضررا جراء جائحة فيروس كورونا ولديها حتى الآن 9.3 مليون إصابة و135 ألفا و715 وفاة.

نقلت شبكة تلفزيون نيودلهي (ان دي تي في) عن بهيكا تيبا قائد مطافئ راجكوت إن الحريق قد يكون نتج عن ماس كهربائي.

وأمرت الحكومة المحلية بالتحقيق في ملابسات الحادث.

وكان ثمانية مرضى قد لقوا حتفهم في حريق شب في مستشفى آخر مخصص لكوفيد-19 في أحمد أباد، المدينة الرئيسية في جوجارات، في أغسطس.

يشار إلى أن الحرائق المميتة شائعة في الهند وغالبا ما تنتج عن المواد الكهربائية دون المستوى والقديمة وقلة الصيانة. وما يزيد الأمر سوءا إجراءات السلامة الضعيفة وقلة مخارج الهرب من الحرائق.

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