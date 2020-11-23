سقوط فتاة داخل بالوعة تصريف مياه في تونس

المصدر: د ب أ

لقيت فتاة حتفها، اليوم، في تونس من جراء الأمطار الغزيرة، إثر سقوطها في بالوعة لتصريف المياه.

وقال المدير الجهوي للحماية المدنية بولاية سوسة، جلول جاب الله، إن الفتاة (21 عاماً) توفيت إثر سقوطها في منشأة مائية لتصريف مياه الأمطار بالمنطقة الصناعية بالنفيضة.

وأضاف جاب الله لوكالة الأنباء التونسية: "جرفت مياه الأمطار جثة الضحية إثر سقوطها في المنشأة المائية لمسافة تقدر بنحو 300 متر، قبل أن يتم انتشالها ونقلها إلى المستشفى المحلي بالنفيضة في حالة حرجة جداً، حيث توفيت".

وتشهد تونس، منذ ليل السبت الأحد، تهاطل أمطار غزيرة في أغلب جهات البلاد تسببت في فيضان مجاري المياه وتعليق حركة السير في العديد من الطرقات الرئيسة وشبكات المترو والقطارات.

وهذه ثاني حالة وفاة بالطريقة ذاتها بعد وفاة طفلة (9 أعوام) غرقاً في بالوعة تصريف للمياه في سبتمبر الماضي خلال فيضانات شهدتها ولاية المنستير.

وتواجه الحكومة انتقادات متواترة كل عام بسبب تدني البنية التحتية في عدة ولايات وتداعي شبكات تصريف المياه وانتشار البنايات العشوائية الهشة على مقربة من الأودية ومجاري المياه، ما يهدد باستمرار المواطنين بمخاطر الفيضانات.

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