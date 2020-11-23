مداهمة كبرى توقع بـ 100 تاجر مخدرات بصقلية

المصدر: د ب أ

أعلنت شرطة الدرك الإيطالية، اليوم الإثنين، إلقاء القبض على نحو 100 شخص مشتبه بهم، في عملية مداهمة كبرى ضد تجارة المخدرات التي تسيطر عليها المافيا في مدينة قطانية بشرق صقلية.

وقالت الشرطة في بيان لها، إن هناك ثمانين شخصا تم وضعهم قيد الاحتجاز انتظارا للمحاكمة، من بينهم اثنان تم وضعهما في سجن الأحداث، بينما تم وضع تسعة أشخاص قيد الإقامة الجبرية.

وصدرت إجراءات تقييدية بحق 12 مشتبها بهم آخرين، مثل صدور أوامر بعدم مغادرتهم بلدتهم، أو التوجه بصورة منتظمة إلى مركز الشرطة.

وقالت الشرطة إن المشتبه بهم يواجهون اتهامات مختلفة، تتضمن التبعية للمافيا، وتهريب المخدرات والاتجار بها، وحيازة أسلحة نارية بصورة غير قانونية.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز