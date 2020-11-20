إندونيسي يبيع نيزك قيمته 1.8 مليون بـ 14 ألف دولار

المصدر: د ب أ

اشتكى رجل إندونيسي يعمل صانعا للنعوش، من أنه تعرض للغش بعد أن قام ببيع حجر من نيزك يقول إنه تحطم على سطح منزله قبل ثلاثة أشهر، لرجل أمريكي مقابل 14 ألف دولار "فقط".

وقال الرجل، ويدعى جوشوا هوتاجالونج، ويعيش في مقاطعة سومطرة الشمالية، لصحيفة جاكرتا بوست إنه شعر بالضيق بعد أن اكتشف أن قيمة الحجر الخاص به تبلغ 1.8 مليون دولار.

ونقلت الصحيفة عن هوتاجالونج /34 عاما/ قوله: "إذا كان هذا صحيحا، فقد تعرضت للكذب علي وأشعر بخيبة أمل".

وأشار إلى أنه باع 1.8 كيلو غرام من الحجر البالغ وزنه 2.2 كيلوغرام، والذي يقدر عمره بـ 4.5 مليار عام، إلى خبير نيازك أمريكي يدعى جاريد كولينز مقابل 200 مليون روبية (14 ألف دولار).

وقال: "لقد أنفقت الـ 200 مليون (روبية) كلها التي حصلت عليها من بيع (قطعة) النيزك إلى كولينز على مساعدة أسرتي والأيتام وبناء كنيسة وترميم قبري والدي".

وكان الحجر الذي اكتشفه هوتاجالونج قد ترددت أصداؤه بشكل واسع النطاق.

وأشار إلى أنه رفض في البداية بيع الحجر لكنه رضخ لعرض كولينز بإضافة 14 مليون روبية (992 دولار) لإصلاح سقف منزله الذي أضر به النيزك.

وباع كولينز الحجر إلى شخص أمريكي آخر قام بتخزينها في النيتروجين السائل في مركز دراسات النيازك في جامعة ولاية أريزونا.

وقال هوتاجالونج إنه تقاسم بقية الحجر مع أفراد أسرته، وقال إنه لن يبيعه على الرغم من قيمته.

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