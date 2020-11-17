سارقو متحف "القبو الأخضر" في قبضة الشرطة الألمانية

المصدر: د ب أ

أعلن الادعاء العام بمدينة دريسدن شرقي ألمانيا أن الشرطة في العاصمة برلين ألقت القبض صباح اليوم الثلاثاء على ثلاثة مشتبه فيهم في واقعة السرقة التي حدثت في متحف "القبو الأخض" بدرسدن العام الماضي.

وأوضح الادعاء أنه من المقرر عرض الثلاثة مشتبه فيهم على قاضي التحقيقات خلال اليوم.

وكان متحدث باسم الشرطة في مدينة دريسدن صرح في وقت سابق اليوم بأن الشرطة في برلين فتشت شققا في حي "نويكولن" ببرلين منذ وقت مبكر صباح اليوم، وأن التفتيش له صلة بواقعة السرقة في متحف "القبو الأخضر" بدرسدن.

يذكر أن مجهولين اقتحموا في الـ25 من نوفمبر من العام الماضي المتحف الشهير الذي تم تأسيسه في القرن الثامن عشر في قبو أحد القصور التاريخية في دريسدن. وقاموا بفصل قضبان إحدى النوافذ ثم خلع الواجهة الزجاجية لها. وعندما دخلوا إلى غرفة المجوهرات قاموا بإحداث ثقوب في أحد صناديق العرض الزجاجية وإخراج المجوهرات الثمينة منها.

تجدر الإشارة إلى أنه تمت سرقة نحو عشرين قطعة مجوهرات من الألماس والأحجار النفيسة من متحف "القبو الأخضر"، والتي تعود إلى عصر الباروك، ومن بينها نجمة وسام النسر الأبيض البولندي والجوهرة الماسية لأنشوطة "زيكسيشر فايسر".

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز