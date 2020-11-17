مقتل 13 شخصا في اصطدام سيارة بشاحنة للغاز الطبيعي بالمكسيك

المصدر: د ب أ

لقي 13 شخصا على الأقل حتفهم في المكسيك يوم الاثنين جراء اصطدام سيارة بشاحنة صهريج للغاز الطبيعي المسال .

وتسبب التصادم الذي وقع على طريق سريع في ولاية ناياريت غربي البلاد، في انفجار هائل أدى إلى احتراق المركبتين وسيارتين أخريين، بحسب ممثلين للادعاء.

ومن المقرر أن يتم تحديد هويات الجثث باستخدام تحليل الحمض النووي. وتم إنقاذ امرأة (31 عاما) رغم إصابتها بحروق شديدة.

وعرقلت الحرارة الشديدة للأرض في أعقاب الانفجار عمل رجال الإنقاذ، وتسبب الانفجار في اشتعال النار بمساحة تبلغ هكتارين.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز