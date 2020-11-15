مقتل 10 مرضى بكورونا في حريق بمستشفى في رومانيا

المصدر: د ب أ

لقي عشرة مرضى حتفهم أثناء خضوعهم للعلاج من مرض كوفيد- 19 بسبب حريق اندلع في وحدة للرعاية المركزة بمدينة بياترا نيامت في رومانيا، حسبما أفادت السلطات.

وأصيب سبعة أشخاص آخرين بحروق شديدة، بمن فيهم الطبيب المسؤول عن الوحدة.

وكان هناك إجمالي 16 مريضاً بفيروس كورونا المستجد على أجهزة التنفس الاصطناعي بتلك الوحدة.

وأفادت الأنباء بأن وزير الصحة نيلو تاتارو توجه إلى مكان الحادث.

وُيعتقد أن ماساً كهربائياً ربما يكون قد تسبب في الحريق.

ومن المتوقع أن يبدأ مكتب المدعي العام تحقيقاً في الحادث.

وترى وسائل الإعلام الرومانية أن الأكسجين المستخدم في أجهزة التنفس ربما يكون قد أدى إلى تفاقم الحريق.

وتقع بياترا نيامت شمال غربي رومانيا (نحو 300 كيلومتر شمال العاصمة بوخارست).

وسجلت الدولة الواقعة في أوروبا الشرقية إجمالي 343725 حالة إصابة بفيروس كورونا و8684 حالة وفاة، وفقاً للمركز الأوروبي للوقاية والسيطرة على الأمراض.

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