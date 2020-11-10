ممرضة تقتل 8 رضع حديثي الولادة في بريطانيا

المصدر: د ب أ

أعلنت الشرطة البريطانية، في بيان اليوم، أنه تمت إعادة القبض على ممرضة في مدينة تشيستر شمال غربي إنجلترا، للاشتباه في قتلها ثمانية رضع في جناح حديثي الولادة بمستشفى.

وتتهم الممرضة، التي لم يذكر اسمها، التي تم احتجازها مؤقتاً خلال عامي 2018 و2019، بالشروع في قتل رضيع تاسع أثناء عملها في مستشفى كونتس أوف تشيستر.

وكان قد تم إطلاق التحقيق أول مرة منذ أكثر من ثلاثة أعوام.

وتردد أن نحو 17 رضيعاً توفوا في ظروف مثيره للشبهات في مستشفى كونتس أوف تشيستر عامي 2015 و2016، كما أصيب عدد من الرضع بفشل في الدورة الدموية.

وقال كبير المحققين بول هوجز، الذي يتولى التحقيق في هذه القضية: "بسبب طبيعة هذا التحقيق، وعلى الرغم من التحديات، إلا أنه من المهم تذكر ذلك، على الرغم من مرور الوقت، التحقيق مستمر".

وأضاف أنه يتم إطلاع الأسر المعنية على التطورات، وذلك دون تقديم مزيد من التفاصيل.

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