مقتل 5 أطفال بحريق في روسيا

المصدر: د ب أ

لقي سبعة أشخاص، بينهم خمسة أطفال، حتفهم اليوم الجمعة، جراء حريق بمنزل في بلدة يلنيا بمقاطعة سمولينسك، غربي روسيا.

وقال مصدر بمديرية الطوارئ في المقاطعة: "اندلع حريق في أحد المنازل الخاصة ببلدة يلنيا بمقاطعة سمولينسك، صباح اليوم الجمعة".

وأضاف المصدر: "نجم عن الحادث مقتل سبعة أشخاص، بينهم خمسة أطفال، وتم نقل شخص بالغ آخر إلى المستشفى".

وأفاد المصدر بفتح تحقيق جنائي في الحادث.

كانت السلطات الروسية أعلنت الشهر الماضي إجلاء سكان أكثر من 10 قرى في منطقة ريازان بوسط البلاد، عقب نشوب حريق في مستودع للذخيرة.

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