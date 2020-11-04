ببغاء ناطق ينقذ رجلا أستراليا من حريق

المصدر: د ب أ

نجا رجل أسترالي من حريق دمر منزله في كوينزلاند ليل الثلاثاء، بعد أن ردد ببغاء ناطق اسمه مرارا لتنبيهه للحريق.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الرجل ، ويدعى أنتون نجوين، كان نائما وقت اندلاع الحريق في منزله بمدينة بريزبين.

وردد البغاء اسم "أنتون .. أنتون" عدة مرات لتنبيهه للخطر".

وقال الرجل إنه استيقظ بالفعل وبدأ يشم بعض الدخان، مشيرا إلى أنه التقط الببغاء وخرج مسرعا من المنزل وشاهد ألسنة اللهب من الخارج.

ولدى وصول فرق الإنقاذ كان الحريق قد أتى على المنزل تقريبا.

وتمكنت الفرق من إخماد الحريق لاحقا.

وتم فتح تحقيق للوقوف على سبب الحريق.

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