شاهد.. ارتطام سيارة بأحد أبواب الحرم المكي

المصدر: واس

أوضح المتحدث الرسمي لإمارة منطقة مكة المكرمة، سلطان الدوسري، أنه عند الساعة العاشرة والنصف من مساء أمس، باشرت الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة حادثة ارتطام سيارة بأحد أبواب المسجد الحرام نتيجة انحرافها أثناء سيرها بسرعة عالية في أحد الطرق المحيطة بالساحة الجنوبية بالمسجد الحرام، وبفضل الله لم يُصب أي شخص بأذى.

واتضح بعد القبض على السائق مواطن سعودي وبحالة غير طبيعية، وجارٍ إحالته إلى النيابة العامة.

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